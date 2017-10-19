СМИ: Брэд Питт нашел Анджелине Джоли молодую замену

По данным СМИ артисты проводят много времени вместе.

Голливудский актер Брэд Питт нашел молодую замену своей бывшей жене Анджелине Джоли. Так, по данным издания In Touch, вероятной пассией актера стала американская актриса Элла Пернелл, которая сыграла молодую Джоли в фильме "Малефисента". Стоит отметить, что разница в возрасте между ними состаляет 32 года.

"Брэд Питт официально забыл про Анджелину Джоли и влюбился в 21-летнюю красотку Эллу Пернелл", — пишет издание.

Также издания сообщило, что Брэд Питт с энтузиазмом отнесся к возможности совместной работы с Пернелл над сериалом «Сладкая ужшкммт горечь». Теперь артисты проводят много времени вместе. При этом источник In Touch утверждает, что Анджелина Джоли скептически отнеслась к роману бывшего мужа, в том числе из-за большой разницы в возрасте.

ФОТО: Элла Пернелл

Напомним, в сентябре2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Актриса попросила у суда оставить шестерых детей жить вместе с ней. Развод самой известной голливудской пары оброс массой слухов.

Отмечалось, что Питт тяжело переживает расставание с Джоли и решил изменить свою жизнь. В частности, сообщалось, что актер проходит курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.