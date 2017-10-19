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«Зенит» - «Русенборг»: счет 3:1, обзор матча от 19.10.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 19.10.17 21:32 «Зенит» - «Русенборг»: счет 3:1, обзор матча от 19.10.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

19 октября в матче Лиги Европы питерский «Зенит» одержал разгромную победу над норвежским «Русенборгом» со счетом 3:1.

«Зенит» - «Русенборг»: счёт 3:1 в пользу питерцев

19 октября на стадионе Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы питерский «Зенит» провел домашний матч тронхеймским, «Русенборг». Встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 3:1.

«Зенит» - «Русенборг»: Обзор матча ЛЕ-2017/18 

Хет-трик полузащитника сине-бело-голубых Эмилиано Ригони привел питерцев к разгромной победе над норвежским «Русенборгом».

Первый гол он реализовал уже на 1-й минуте игры, когда Кокорин и Кришито разыграли мяч на левом фланге. Ригони ужшкммт опередил защитника и пробил головой под перекладину.

На 68-й минуте Эмилиано выскочил из-за спины защитника соперника и аккуратно перебросил мяч через вратаря.

А на 75-й он же перехватил мяч у норвежцев и, выскочив один на один с вратарем, оформил хет-трик.

Гол престижа норвежцы смогли забить на 88-й минуте. Отличился Поль-Андре Хелланн

 «Зенит» - «Русенборг», счет 3:1. ВИДЕО голов

Лига Чемпионов. Группа «L». 3-й тур. «Зенит» - «Русенборг» - 3:1

Голы: 1' 1:0 Эмилиано Ригони, 68' 2:0 Эмилиано Ригони, 75' 3:0
Эмилиано Ригони, 88' 3:1 Поль-Андре Хелланн.
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