"Шериф" - "Локомотив" 19 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть матч (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Шериф" - "Локомотив" 19 октября 2017 года, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

В Тирасполе 19 октября 2017 года состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между местным "Шерифом" и московским "Локомотивом". Начало встречи в 22:05 мск.

"Шериф" - "Локомотив" 19 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Шериф" - "Локомотив" 19 октября 2017 года покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно на сайте канала. Начало в 22:00 мск.

"Шериф" - "Локомотив" 19 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Шериф" - "Локомотив" 19 октября 2017: перед матчем

"Шериф" идет вторым в группе F и имеет в своем арсенале два балла по итогам ужшкммт предыдущих матчей - клуб провел два безрезультативных поединка с "Фаставом" и "Копенгагеном".

Железнодорожники с четырьмя баллами занимают лидирующую строчку. Клуб Юрия Семина сыграл вничью с "Копенгагеном" (0:0) и победил "Фастав" (3:0).

"Локомотив" - "Фастав" 3:0 ВИДЕО голов

Защитник молдавского "Шерифа" Кристиано надеется набрать три очка в матче с "Локомотивом".

"Мы все настроены показать хорошую игру. Знаем, что легко не будет, но надеемся взять три очка. Нам нужно сосредоточиться на оставшихся двух домашних играх в группе. Необходимо выполнить установку тренера и, конечно, порадовать наших болельщиков. Только победы в этих играх позволят нам выйти из группы", - сказал он.

"Шериф" - "Локомотив" 19 октября 2017: прогноз, ставки букмекероы

Аналитики букмекерских контор считают "Локомотив" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу железнодорожников в среднем с коэффициентом 2,21, на успех "Шерифа" - 3,94, на ничью - 3,18.