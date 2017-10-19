У КНДР обнаружили вторую подлодку с баллистической ракетой

В настоящее время достоверно известно о существовании в КНДР только одной подлодки с МБР — Sinpo-B.

Американской разведке стало известно о том, что КНДР приступила к разработке новейшей подлодке Sinpo-C, которая будет способна нести на своем борту ракеты баллистического типа для подводных лодок. Об этом пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание The Diplomat.

В настоящее время достоверно известно о существовании в КНДР только одной подлодки с МБР — Sinpo-B. Субмарину водоизмещением 1,7 тысячи тонн впервые заметили в 2014 году, судно вооружено МБР Pukguksong-1.

Отмечается, что новая будет ужшкммт небольшая дизель-электрическая субмарина, водоизмещением около 2 тысяч тонн и шириной примерно 11 метров. Строительство идет на верфи Синпхо в провинции Хамген-Намдо. Журналисты считают, что новая подлодка придет на смену подводным ракетоносцам класса "Корэ", которые еще меньше – 1,7 тысяч тонн.

Добавим, что в Сети уже появился спутниковый снимок субмарины, который был сделан еще в апреле 2017 года, однако существовании субмарины издание узнало только недавно.