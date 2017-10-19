Китайцев массово захватила игра "Похлопай речи Си Цзиньпина"

А началось все с того, что Си Цзиньпин на открытии очередного 19-го съезда Компартии Китая произнес самую долгую речь в истории страны.

В КНР приобретает огромную популярность игра для смартфонов, в которой пользователи стараются установить рекорд по числу аплодисментов в адрес доклада председателя КНР Си Цзиньпина, который он прочитал в первый день открывшегося в Пекине XIX съезда Коммунистической партии Китая, передают "Вести".

Всего в игру, получившую название "Прекрасный доклад: аплодируем Си Цзиньпину" по состоянию на утро 19 октября сыграли около 860 миллионов раз. В ходе игры, которую разработала и выпустила на рынок местная телекоммуникационная компания Tencent, надо ужшкммт как можно чаще нажимать на экран во время одного из предложений доклада. В нем председатель Си заявляет о том, что задачей КПК является работа во имя счастья китайского народа. Каждое нажатие соответствует одному хлопку в ладоши.

Как напоминает РИА Новости, Си Цзиньпин на открытии очередного 19-го съезда Компартии Китая произнес самую долгую речь в истории страны, она продолжалась три часа 26 минут, текст речи состоял из 32,3 тысячи иероглифов. Вживую речь китайского лидера слушали более 2,3 тысячи делегатов и почти столько же журналистов, она прерывалась аплодисментами 71 раз.



Разработчики предлагают пользователям прослушать 20-секундный отрывок речи китайского лидера, после чего появляется кнопка с надписью "я хочу похлопать".