"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017: онлайн трансляция, где смотреть, прогноз на матч (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча группового этапа Лиги Европы "Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017, прогноз на игру - читайте в материале Topnews.

В Санкт-Петербурге 19 октября 2017 года в 20:00 мск состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между местным "Зенитом" и "Русенборгом" из Норвегии.

"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года: прямая трансляция, где смотреть онлайн

Прямую трансляцию матча "Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года покажет "Матч ТВ". Следить за сражением в режиме онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:55 мск.

"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в успехе "Зенита" и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 1,3, на ничью - 5,7, на ужшкммт победу "Русенборга" - 10,00.

Своим прогнозом поделился также спортивный комментатор Юрий Розанов. Специалист уверен, что "Зенит" забьет в двух таймах.

"Матч не такой простой: норвежцы вполне боеспособны. Больше того — атаковать они умеют и обязательно будут. Я бы рекомендовал ближе к игре, когда появится роспись, обратить внимание на гостевые угловые. Четыре-пять, думаю, "Русенборг" подаст. Для "Зенита" команды, которые ищут счастье в атаке, структурно удобны. Это касалось "Сосьедада". Это касается и "Русенборга". "Зениту" трудней вскрывать насыщенную оборону, а на встречных курсах он должен быть хорош. Особенно после поражения от туляков. Линия достаточно тяжёлая, в ней ставки на "Зенит" оплачиваются достаточно низко. Хотя, думаю, без вариантов. Пришлось покопаться. Из найденного больше всего понравилась ставка на голы хозяев в обоих таймах. Оплата чуть меньше двойки. А вероятность, считаю, процентов 70-80", - отметил специалист.

"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года: перед матчем

По итогам двух предыдущих туров "Зенит" прочно обосновался на первом месте группы L с шестью очками. Команда Роберто Манчини разгромила македонский "Вардар" (5:0) и победила испанский "Реал Сосьедад" (3:1).

"Зенит" - "Реал Сосьедад" 3:1 ВИДЕО голов

"Русенборг" занимает третью позицию в группе. Команда потерпела крупное поражение от "Реал Сосьедад" (0:4) и победила "Вардар" (3:1).

Главный тренер норвежского клуба Коре Ингебритсен уверен, что "Зенит" может выиграть Лигу Европы.

"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года: купить билеты

Билеты на матч "Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона "Санкт-Петербург" или с помощью онлайн-сервисов. Стоимость самого дешевого билета составляет 600 рублей.

По словам специалистов, на матче "Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года ожидается до 51 тысяч зрителей, причем гостей в этом поединке поддержат всего 40 болельщиков.

"Зенит" сыграет в лазурной форме, голкипер - в зеленом. Русенборг - в белой форме, вратарь - в желтом.

"Сине-бело-голубые обращают внимание, что крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта. Во время проведения матча будет использована автоматическая система определения голов", - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте питерского клуба.

"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017: комментарии

"В "Зените" действительно много сильных игроков, и мы не знаем, какой у соперника будет стартовый состав. Надеемся, матч у нас получится. Мы хорошо подготовились, анализировали игры соперника. "Зенит" выступает в Лиге Европы, и может выиграть этот турнир. Насколько велика роль Никласа Бендтнера в нашей команде? Он приехал с нами, и будет завтра играть. Я бы не стал кого-то выделять. Мы приехали в Санкт-Петербург практически всей командой. Конечно же Бендтнер для нас важный игрок. Однако хочу подчеркнуть, что для нас самое главное - слаженная игра всей команды", - отметил он.

Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился нападающий "Русенборга" Самуэль Адегбенро.

"Мы уже выиграли один из трёх матчей, которые нам предстоит провести за одну неделю. Сейчас усердно работаем над тем, чтобы продолжить серию хороших результатов. Наш следующий соперник "Зенит" является лидером группы, поэтому все знают о его силе. Однако в футболе возможно всё. Собираемся сделать всё, что нужно для положительного результата в свою пользу. Нужно быть сконцентрированным на все сто процентов и делать то, что мы тренируем каждый день", - отметил он.