Крым, Каталония и Косово: Путин назвал примеры двойных стандартов

Европе нельзя было поддерживать отделение Косово, заявил Путин.

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Европейского союза «сами спровоцировали» рост сепаратистских настроений в Европе тем, что поддержали отделение Косово. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит РБК.

По мнению президента, теперь европейские страны «страдают от этого», как в случае с Каталонией. «В ситуации с Каталонией мы увидели единодушное осуждение сторонников независимости Евросоюзом и целым рядом других государств. Вы знаете, в ужшкммт этой связи не могу не отметить: раньше надо было думать об этом», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что вопрос о независимости Каталонии — это внутренне дело Испании, однако ситуация должна быть урегулирована в соответствии с принципами демократии.

Президент заявил, что в свое время фактически приветствовали распад целого ряда государств в Европе, не скрывая радости по этому поводу.

"Зачем же нужно было так бездумно, исходя из конъюнктуры и желания угодить «старшему брату» из Вашингтона, безоговорочно поддерживать отделение Косово?» - спросил Путин, которого цитируют "Ведомости".

«Напомню, что когда Крым, например, объявил о своей независимости, а затем, в результате референдума, и о присоединении к России, это уже почему-то не понравилось. А теперь вот Каталония. В другом регионе - Курдистан», - напомнил Путин. Это президент России назвал «ярчайшим примером» двойных стандартов, которые таят опасность для развития Европы.