После скандала с разводом жену Джигарханяна уволили из театра

Между тем доверенное лицо жены Джигарханяна заявляет, что Виталина сама подает на развод - Армен Борисович украл у нее доброе имя.

После скандала с Арменом Джигарханяном его жену, Виталину, уволили из его театра, сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что заявление на увольнение Виталине предложили написать прямо в департаменте культуры города Москвы. Официальная причина: она не справляется со своими обязанностями. Неофициальная - она хотела уволить самого Джигарханяна из его же театра.

Виталина управляла театром несколько лет, но в последнее время отношения между женой и мужем разладились. Джигарханян ужшкммт считает, что Виталина хочет его убить и завладеть всем имуществом. В ближайшее время он будет восстановлен в должности директора театра.

Между тем «Комсомолка» поговорила с одним из близких друзей Армена Джигарханяна, который участвовал в этих событиях. Бизнесмен Артутр Согомонян дружит с актером больше 20 лет, он был сооснователем и спонсором его театра.

Именно он помогает Джигарханяну сейчас - актер оформил на Согомоняна генеральную доверенность. По его словам, Армен Борисович действительно отказывается видеть жену, но никаких заявлений на Виталину в полицию актер не писал. Он находился в больнице, где врачам удалось стабилизировать его состояние. Сейчас они думают о съемной квартире для Армена Борисовича, пока не будут улажены финансовые и имущественные вопросы. Джигарханян решительно настроен развестись с Виталиной, а также уволить ее с поста генерального директора театра.

Как на это отреагировала Виталина Цымбалюк-Романовская журналисты выяснили у ее доверенного лица Элины Мазур.

"Обвинения беспочвенны, Виталина глубоко обижена и разочарована настолько, что приняла решение самостоятельно подавать на развод. Врачи утверждают, что здоровью Армена Борисовича ничего не угрожает, он дееспособен, вменяем. Соответственно Виталина как опекун в данном случае не нужна. А простить такую обиду и такое оскорбление она не в состоянии. Дела по бракоразводному процессу буду вести я", - заявила она.

Она подчеркнула, что Армен Борисович обвинил Виталину в воровстве. "Если бы он это сказал просто на кухне, можно было как-то простить. Но человек сказал это на всю страну, то есть фактически он обвинил ее в том, что она уголовная преступница. Но доказать пропажу хотя бы бутылки кефира Армен Борисович будет не состоянии, потому что у него не пропало ничего", - заявила представительница жены артиста.