"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть, билеты (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

Санкт-Петербургский "Зенит" принимает на поле своего стадиона норвежский "Русенборг" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Игра состоится 19 октября 2017 года в 20:00 мск.

"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 19:55 мск.

"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года: перед матчем

"Зенит" занимает первое место в группе L, набрав по итогам предыдущих туров ужшкммт шесть очков. На групповом этапе команда Роберто Манчини разгромила македонский "Вардар" (5:0) и победила испанский "Реал Сосьедад" (3:1).

"Зенит" - "Реал Сосьедад" 3:1 ВИДЕО голов

Идущий третьим с тремя баллами "Русенборг" отметился крупным поражением от "Реал Сосьедад" (0:4) и победой над "Вардаром" (3:1).

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о подготовке команды в преддверии матча с "Русенборгом".

"Все готовы к матчу. Правда, в Лиге Европы заявка меньше, так что кто-то останется вне её. "Русенборг", безусловно, сильная команда, регулярно выступает в европейских турнирах. Будет сложная игра, это физически хорошо подготовленная команда. "Зениту" просто точно не будет. У соперника много игроков с опытом выступления в Европе", - заявил специалист.

Ожиданиями от матча поделился нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

"В составе «Русенборга» знаю Бендтнера, играл в хорошем клубе в Англии. Это будет противостояние «Зенита» и «Русенборга», а не меня с кем-то. Ждём хорошей игры завтра, хотим добиться третьей победы подряд. Лично у меня усталость присутствует, провели дополнительные матчи в сборной. Потихоньку приходим в былую форму, восстанавливаемся. После поражения от «Арсенала» эмоционально состояние получше, сначала было тяжело. Ждём быстрее следующей игры, нам надо переключиться и реабилитироваться в глазах болельщиков. Разберём сегодня вечером соперника, готовимся, как к обычной игре", - отметил игрок.

"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Зенит" однозначным фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу хозяев в среднем с коэффициентом 1,3, на ничью - 5,7, на успех "Русенборга" - 10,00.

"Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года: купить билеты

Билеты на матч "Зенит" - "Русенборг" 19 октября 2017 года еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона "Санкт-Петербург" или с помощью онлайн-сервисов. Стоимость самого дешевого билета составляет 600 рублей.