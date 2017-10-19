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В возрасте 100 лет скончалась звезда французского кино Даниэль Дарье

Опубликовано 19.10.17 16:47 В возрасте 100 лет скончалась звезда французского кино Даниэль Дарье

Французская актриса и певица Даниэль Дарьё скончалась в возрасте 100 лет.

Известная французская актриса и певица Даниэль Дарье ушла из жизни в возрасте 100 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Le Monde.

Легенда французского кинематографа скончалась во вторник, однако СМИ стало известно об этом только сейчас. Она умерла в своем доме в коммуне Буа-ле-руа в департаменте Эр на севере Франции.

Французский министр культуры Франсуаза Ниссен уже отреагировала на известие о смерти актрисы. "Ее талант, ее благородство освещали французский кинематограф. Даниэль Дарье умела ужшкммт играть абсолютно любую роль с небывалой естественностью", - написала Ниссен в своем Twitter.

Одна из самых популярных актрис 1930—1960 годов XX века Даниэль Дарьё родилась в Бордо, но выросла в Париже. В 14 лет сыграла первую роль в музыкальном фильме "Бал" (1931). Международная известность пришла к Дарьё после фильма "Мейерлинг" 1936 года, в котором она исполнила роль Марии Вечеры в паре с Шарлем Буайе, напоминает РИА Новости.

Более молодому поколению зрителей Дарьё известна по роли бабушки в сатирической комедии Франсуа Озона "8 женщин" 2001 года. Роль в этой картине принесла актрисе "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале и премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучшая актриса". В общей сложности фильмография Дарьё насчитывает более 140 фильмов.
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