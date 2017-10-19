Йеллоустоун 2017, последние новости: супервулкан взорвется через 10 лет - ученые

Йеллоустоун, вулкан, последние новости на сегодня 2017: вывод о скором взрыве ученые сделали после результатов анализа минералы ископаемого пепла от последнего извержения супервулкана.

Йеллоустоун, вулкан, последние новости: ученые заговорили о взрыве супервулкана через 10 лет

Ученые из Аризонского университета в США провели анализ минералов ископаемого пепла от самого последнего извержения супервулкана Йеллоустоун и сделали вывод о том, что в последний раз вулкан просыпался после двух вливаний свежей магмы, проплывшей в резервуар под кальдерой.

Оказалось, что критические изменения температуры и состава магмы скапливалось в течение буквально ужшкммт нескольких десятилетий, тогда как ранее специалисты предполагали, что для осуществления такого перехода потребуются столетия.

Как показало проведенное еще в 2013 году исследование, резервуар с питающий супервулкан магмой, примерно в 2,5 раза превышает все предыдущие оценки. Также специалисты уверены, что резервуар осушается после каждого мощного взрыва, поэтому считалось, что супервулкану требуется много времени для восстановления. Однако теперь выяснилось, что процесс происходит гораздо быстрее, и супервулкан может взорваться уже в ближайшее десятилетие.

Йеллоустоун, кислотное озеро ФОТО

"Поразительно, насколько мало времени нужно для того, чтобы вулканическая система перешла от спокойного состояния к извержению", - рассказала журналистам New York Times соавтор исследования Ханна Шамлу.

Йеллоустоун является одним из самых наблюдаемых вулканов в мире, однако, по словам сотрудника обсерватории, наблюдающей за Йеллоустоунским вулканом для геологической службы США Майкла Поланда, супервулкан сейчас все же является безопасным для людей.

"Мы постоянно видим что-то интересное, но не видели ничего, что могло бы привести нас к мысли, что некое магматическое событие, описанное учеными, действительно имело место", - сказал ученый.

По мнению исследователей, Йеллоустоунский супервулкан пережил по меньшей мере два извержения за последние несколько миллионов лет.