По данным нового исследования, численность насекомых в заповедниках Германии за последние три десятилетия снизилась более чем на три четверти.

В заповедниках и национальных парках Германии за последние 30 лет стало на 75% меньше летающих насекомых, рассказали ученые. Последствия случившегося могут оказаться крайне серьезными, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале PLoS One. Выдержки из нее приводит "Звезда".

Исследователи оценили количество летающих насекомых в 60 заповедниках Германии и сравнили результаты с данными 1989 года, в результате чего пришли к выводу, что оно сократилось на 75–82%. Каспар Халлманн из Университета Радбуда предположил, что это произошло по ужшкммт той причине, что все они окружены сельскохозяйственными угодьями, где насекомые просто не могут выжить.

Исследователи надеются, что ситуацию удастся исправить, сократив последствия интенсивного сельского хозяйства и увеличив количество цветов. Однако они подчеркивают, что необходимо как можно скорее выявить причину исчезновения насекомых – ведь если такая ситуация была выявлена в заповедниках, то в другой местности дела могут обстоять еще хуже, отмечает "Газета.ру".

Уменьшение количества насекомых может повлечь за собой непоправимые последствия для целых экосистем. Насекомые служат источником пищи для множества птиц, летучих мышей, рептилий и земноводных, кроме того, они необходимы для опыления растений.