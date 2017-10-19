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КНДР пригрозила США невообразимым и неожидаемым ударом

Опубликовано 19.10.17 15:39 КНДР пригрозила США невообразимым и неожидаемым ударом

США проводят военно-морские учения в Японском море «прямо под носом» у КНДР.

Северная Корея пригрозила США неожиданным ударом в связи с проходящими в водах недалеко от Корейского полуострова маневрами южнокорейских и американских ВМС.

«Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте»,— говорится в сообщении ЦТАК, которое приводит "Коммерсантъ".

Авианосная ударная группа ВМС США в период с 16 по 26 октября проводит совместные учения ужшкммт с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова, напоминает ТАСС.

По сведениям командования седьмым флотом ВМС США, маневры пройдут в Японском и Желтом морях. Их целью станет отработка совместных действий на море и тренировки по связи. Кроме того, в них примут участие американские эсминцы USS Stethem и USS Mustin, авиация двух стран. Военнослужащие США и Южной Кореи должны также отработать действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.
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