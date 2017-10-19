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Нибиру, последние новости 2017: планета готовит землян к рабству - уфологи

Опубликовано 19.10.17 15:12 Нибиру, последние новости 2017: планета готовит землян к рабству - уфологи

Нибиру приближается к Земле 2017: по словам конспирологов, гуманоиды с Нибиру якобы уже были замечены на нашей планете.

Планета Нибиру, октябрь 2017, последние новости: уфологи заявили о том, что гуманоиды с Нибиру возьмут землян в рабство

Любители конспирологических теорий бьют тревогу. По мнению исследователей, к Земле летит планета Нибиру, которая не только принесет настоящий апокалипсис, но и возьмет землян в рабство.

По словам уфологов, Нибиру прибудет в сопровождении гуманоидов, которые и возьмут в плен человечество. Такой вывод исследователи сделали, изучив таблички древних шумеров.

Народ с Нибиру называли "аннунаками", причем ужшкммт утверждается, что они неоднократно были замечены на Земле и контактировали с людьми. По мнению специалистов, теперь пришло время "сбыться предначертанному" - приближению Нибиру и пленению землян.

Масла в огонь подливают американские ученые: ранее TopNews писал о том, что специалисты провели исследование, по результатам которых заявили об обнаружении нескольких доказательств существования в Солнечной системе девятой планеты, примерная орбита которой наклонена к плоскости вращения остальных планет на 30 градусов. 

"Странности этих орбит нельзя объяснить никак иначе, кроме как добавив "планету икс" в модель Солнечной системы. Ее присутствие само по себе приводит к рождению подобных объектов и их необычных орбит - ее притяжение должно выбрасывать часть небольших тел из пояса Койпера за пределы плоскости Солнечной системы, а затем Нептун должен притянуть их к себе и усадить на нынешние орбиты", - сказал астроном из Калифорнийского технологического института в Пасадене Константин Батыгин. 
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