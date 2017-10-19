Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

Гидрометцентр России прогнозирует, что осадки в виде снега ожидаются в Москве уже в ближайшие дни.

Осадки в виде снега ожидаются в Москве с 22 по 24 октября, сообщает Гидрометцентр России. По оценке ведомства, снег будет небольшим.

Почти две недели с 5 октября в столичном регионе температура была около или выше климатической нормы. Особенно тепло было накануне, в среду, 18 октября, когда воздух прогрелся почти до 15°. Предстоящая пятидневка будет существенно прохладнее, с первым ночным «минусом», да и днем, начиная с воскресенья, показания термометров не везде ужшкммт превысят 0°. Осадки, небольшие по интенсивности, будут выпадать в виде снега.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 20 октября, температура опустится до 2…4° в мегаполисе и -1…+4° по области, днем – не поднимется выше 6…8° в Москве и 3…8° в Подмосковье.

В субботу, 21 октября местами с небольшими осадками, ночью 1…3° в столице и -1…+4° по области. Днем прогнозируется 3…5° и 1…6°, соответственно.

В воскресенье, 22 октября местами небольшой снег, ночью похолодает до -3…-1° в Москве и -6…-1° по области. Днем столбик термометра доберется лишь до 1…3° в столице и -1…+4° в Подмосковье.

В начале новой рабочей недели ситуация существенно не изменится. Местами пройдет небольшой снег, ночами температура будет опускаться до -5…0°, днем прогнозируется -2…+3°, что примерно на 4 градуса ниже климатической нормы.