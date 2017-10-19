 
TOP 10

1 Собчак рассказала о реакции Путина на ее выдвижение в президенты

2 Наезд на пешеходов мажорки на Lexus в Харькове попал на видео

3 149 родственников погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск в суд на 93 млрд рублей

4 В Забайкалье для усмирения 90 пьяных вахтовиков в поезде вызвали спецназ

5 Скончалась актриса Марьяна Цареградская, сыгравшая в "Тайнах дворцовых переворотов"

6 Минкультуры выделило сыну Улюкаева 25 млн на съемки фильма "Папа, сдохни"

7 Блогеры заметили странные адреса в коде предвыборного сайта Собчак

8 Политолог оценил шансы Ксении Собчак на победу в выборах президента РФ в 2018 году

9 СМИ: 19-летний украинец планировал взорвать школу в Сочи

10 США: боевики ИГИЛ готовят "новое 11 сентября"

Новости наших партнеров

Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

Опубликовано 19.10.17 14:49 Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет первый снег

Гидрометцентр России прогнозирует, что осадки в виде снега ожидаются в Москве уже в ближайшие дни.

Осадки в виде снега ожидаются в Москве с 22 по 24 октября, сообщает Гидрометцентр России. По оценке ведомства, снег будет небольшим.

Почти две недели с 5 октября в столичном регионе температура была около или выше климатической нормы. Особенно тепло было накануне, в среду, 18 октября, когда воздух прогрелся почти до 15°. Предстоящая пятидневка будет существенно прохладнее, с первым ночным «минусом», да и днем, начиная с воскресенья, показания термометров не везде ужшкммт превысят 0°. Осадки, небольшие по интенсивности, будут выпадать в виде снега.  

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 20 октября, температура опустится до 2…4° в мегаполисе и -1…+4° по области, днем – не поднимется выше 6…8° в Москве и 3…8° в Подмосковье.

В субботу, 21 октября местами с небольшими осадками, ночью 1…3° в столице и -1…+4° по области. Днем прогнозируется 3…5° и 1…6°, соответственно.

В воскресенье, 22 октября местами небольшой снег, ночью похолодает до -3…-1° в Москве и -6…-1° по области. Днем столбик термометра доберется лишь до 1…3° в столице и -1…+4° в Подмосковье.

В начале новой рабочей недели ситуация существенно не изменится. Местами пройдет небольшой снег, ночами температура будет опускаться до -5…0°, днем прогнозируется -2…+3°, что примерно на 4 градуса ниже климатической нормы.
Другие материалы по этой теме

Челябинск и Екатеринбург завалило снегом: города встали в пробках (ФОТО)

На выходные Гидрометцентр обещает первый снег

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга