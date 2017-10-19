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Наезд на пешеходов мажорки на Lexus в Харькове попал на видео

Опубликовано 19.10.17 13:50 Наезд на пешеходов мажорки на Lexus в Харькове попал на видео

Иномарка буквально влетает на тротуар, снося все на своём пути.

Видеозапись момента наезда внедорожника Lexus на пешеходов в Харькове попала в Сеть. Страшные кадры, зафиксированные камерами наблюдения, опубликовал в своем Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко. На видео запечатлено, как за секунды под колеса иномарки попадают 11 человек, пятеро из которых, как оказалось, погибли.

Как сообщил Геращенко, управлявшая Lexus автоледи не соблюдала правила дорожного движения.

"Это страшное видео харьковской трагедии должно стать немым укором всем тем, кто превышает скорость ужшкммт и стремится сэкономить несколько секунд, проезжая на мигающий жёлтый сигнал светофора", - отметил советник главы украинского МВД.

Как писал TopNews, трагедия произошла вечером 18 октября в центре Харькова, когда вылетевший на тротуар Lexus сбил 11 человек. За рулем внедорожника находилась 19-летняя Алена Зайцева, известно, что она была трезва.

В результате случившегося погибли пять человек. Еще двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, в их числе беременная женщина. Она впала в кому.
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