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В Забайкалье для усмирения 90 пьяных вахтовиков в поезде вызвали спецназ

Опубликовано 19.10.17 13:25 В Забайкалье для усмирения 90 пьяных вахтовиков в поезде вызвали спецназ

В результате произошедшего с поезда сняли 10 пассажиров.

В Забайкальском крае произошло ЧП с участием пьяных вахтовиков. Как пишет Life, 18 октября 2017 года в дежурную часть регионального линейного управления МВД на транспорте поступило сообщение о том, что около 90 пассажиров поезда Нерюнгри - Новосибирск из числа вахтовиков нарушают общественный порядок, а также игнорируют требования поездной бригады и злоупотребляют алкогольными напитками.

"В целях оперативного вмешательства в данную ситуацию и дальнейшего предотвращения негативных последствий конфликта ужшкммт руководством Забайкальского ЛУ МВД РФ на транспорте принято решение о привлечении бойцов спецподразделений Росгвардии", - цитируют журналисты сообщение ведомства.

В итоге с поезда сняли 10 дебоширов. Они были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что на них составили протоколы за появление в общественных местах в нетрезвом виде.
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