Стримерша Карина: слитые ФОТО с Двач продолжают обсуждать в Сети

Стримерша Карина, слив ФОТО: ранее девушка рассказала, кто слил в Интернет ее интимные фотографии.

Стримерша Карина: слитые фото продолжают обсуждать в Сети

В Сети не утихают разговоры вокруг публикации голых фото стримерши Карины. Многие юзеры тут же заявили, что пикантные снимки являются ни чем иным, как "черной" рекламной кампанией видеоблогерши жанра "летсплей". Однако есть и те, кто жалеет девушку, называя ее жертвой ситуации.

Скандальное поведение Карины Сычевой на ее "стримах" уже давно собирает у компьютерных мониторов российских ужшкммт школьников. Эпатаж блогерши является неотъемлемой частью созданного ей образа, поэтому появление ее интимных снимков не вызвало удивления у аудитории.

Однако пользователи удивились тому, что после разразившегося скандала с голыми фото стримерша Карина заметно снизила свою интернет-активность. В августе она запустила часовой стрим "Моя ужасная жизнь", в котором рассказала о своих непростых отношениях с молодым человеком и пожаловалась на несправедливость.

В ходе эфира девушка впала в настоящую истерику. Она плакала и просила шантажиста прекратить и оставить ее в покое. Карина сообщила подписчикам о том, как переписывалась с неизвестным парнем, которого полюбила и ради которого была готова буквально на все. Однако девушка никогда его не видела, а теперь считает, что он воспользовался ей, сделав своим "трофеем" для того, чтобы за ее счет набрать популярность.

После этого видео стримерша Карина и вовсе исчезла из эфира, а в следующих стримах она приносила извинения за отсутствие и истерику, отметив, что находится в состоянии депрессии.

Стримерша Карина: слитые ФОТО с Двач

При этом российские видеоблогеры решили не упускать возможность "подняться" за счет "хайповой" темы и стали записывать многочисленные обзоры на произошедшее, а также давать свои комментарии на этот счет.