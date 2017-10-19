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Политолог оценил шансы Ксении Собчак на победу в выборах президента РФ в 2018 году

Опубликовано 19.10.17 11:35 Политолог оценил шансы Ксении Собчак на победу в выборах президента РФ в 2018 году

Представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал возможное участие Собчак в выборах.

Телеведущая Ксения Собчак объявила о своем участии в выборах президента России в марте следующего года. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik сделал свой прогноз о том, сколько процентов голосов может набрать Собчак.

"На самом деле это неплохое решение — выдвижение Собчак, если она благополучно соберет подписи. Это привлечет больше внимания к выборам, потому что из новых фигур, которые могут реально зарегистрироваться, на сегодняшний момент она самая яркая. И у нее ужшкммт в принципе есть группа поддержки. Теоретически она может набрать более трех процентов, что само по себе высокий показатель. Если наберет десять процентов — это вообще будет для нее отлично", — цитирует Смирнова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал Дождю возможное участие Ксении Собчак в выборах президента России в 2018 году. Помимо этого, он ответил на вопросы о ее политических взглядах и участии в митинге на Болотной площади.

«Если я правильно понимаю, Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции. Она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с конституцией может баллотироваться в президенты страны. Естественно после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые так же описаны нашим законодательством. Поэтому относиться к этому можно и нужно только с точки зрения соответствия и несоответствия действующему законодательству», — сказал Песков.

Он добавил, что «Ксения — талантливый человек», и «за последние годы она набралась опыта, при чем в самых разных областях».

«Я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта», — отметил Песков.
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