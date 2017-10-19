СМИ: 19-летний украинец планировал взорвать школу в Сочи

Родственники Павла Гриба утверждают, что он был задержан на территории Белоруссии.

19-летний пропавший на территории Белоруссии гражданин Украины Павел Гриб в настоящее время находится в изоляторе Краснодара и обвиняется в подготовке террористического акта в одной из российских школ.

Как пишет "КоммерсантЪ", молодой украинец был задержан сотрудниками ФСБ 25 августа 2017 года на территории Смоленской области после объявления его в розыск в России, однако родственники парня заявили, что его задержали в Белоруссии и незаконно вывезли в Россию. Они утверждают, что Павел поехал ужшкммт в соседнюю страну для того, чтобы встретиться с девушкой, с которой он познакомился в Интернете.

Во время заседания относительно продления меры пресечения представитель следствия заявил, что Павел Гриб "является приверженцем радикальных националистических взглядов" запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО. Молодой человек также обвиняется в том, что склонял свою подругу из Краснодарского края взорвать самодельную бомбу на выпускном школе №26 города Сочи.

"Считаю все действия следствия незаконными, так как я был похищен с территории Белоруссии", - сказал в суде сам обвиняемый, а его адвокат Андрей Сабинин обратился к суду с просьбой избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Украинцу было предъявлено обвинение по статье "Содействие террористической деятельности". Срок следствия по его делу был продлен до января 2018 года.