руппа из 149 потерпевших по делу о катастрофе самолета A321 над Синаем подали коллективный иск о компенсации к страховой компании "Ингосстрах".

Замоскворецкий районный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление родственников погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом к "Ингосстраху" о компенсации морального вреда на сумму свыше 93 миллиарда рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Среди заявителей 118 человек. Ответчиками также выступают "Allianz Global Corporate and Specialty", "AerCap Holdings N.V.", ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" и ООО "Триомед".

Решение о принятии иска в производство в настоящее время еще не принято.

Катастрофа самолета A321 авиакомпании "Когалымавиа" произошла в ноябре 2015 года. На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь ужшкммт членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Россия прекратила авиасообщение с Египтом.

Российский адвокат Анатолий Кучерена и его американский коллега Стивен Маркс недовольны «мизерными суммами», которые получили семьи погибших. Требования по увеличению выплат основаны на положениях Монреальской конвенции — Москва присоединилась к ней в апреле 2017 года. Юристы полагают, что страховщики могут выплатить пострадавшим около $700 млн, отмечает RT.