Отставной подполковник полиции застрелил уроженца Чечни в центре Москвы

Жестокое убийство чеченца в центре Москвы попало на видео камер наблюдения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенном 16 октября на улице Новослободская в Москве, сообщает РЕН-ТВ.

По данным издания, ранее утром на этой улице возле машины Infiniti обнаружен труп 38-летнего мужчины, проживающего в этом доме. Мужчина получил шесть огнестрельных ранений: в голову, грудь, спину и руку. В настоящее время подозреваемый уже задержан.

Ссылаясь на информацию, полученную от источника, агентство сообщает также, что следствию удалось установить, что подозреваемый ужшкммт является вышедшим на пенсию подполковником МВД из Подольска, ведущим асоциальный образ жизни.

Со слов источника, поводом для совершения страшного преступления стал конфликт на дороге: "Не поделили проезд, и офицер решил отомстить".

Случившееся попало на камеры видеонаблюдения.

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Как отмечает "МК", застрелен уроженец Чечни. Автомобиль Infiniti же принадлежит 33-летнему бойцу смешанных единоборств, уроженцу Чечни, который одолжил его знакомому на непродолжительный срок.