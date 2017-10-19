 
TOP 10

1 Собчак рассказала о реакции Путина на ее выдвижение в президенты

2 Украинское МВД опубликовало видео гонок лихача на Lexus, протаранившего пешеходов в Харькове

3 149 родственников погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск в суд на 93 млрд рублей

4 Скончалась актриса Марьяна Цареградская, сыгравшая в "Тайнах дворцовых переворотов"

5 Милонов попросил запретить отмечать Хэллоуин в школах и детских садах

6 Минкультуры выделило сыну Улюкаева 25 млн на съемки фильма "Папа, сдохни"

7 Блогеры заметили странные адреса в коде предвыборного сайта Собчак

8 Политолог оценил шансы Ксении Собчак на победу в выборах президента РФ в 2018 году

9 США: боевики ИГИЛ готовят "новое 11 сентября"

10 "Жить в этой стране невозможно": пенсионер из Забайкалья попросил у Путина гроб

Новости наших партнеров

"Жить в этой стране невозможно": пенсионер из Забайкалья попросил у Путина гроб

Опубликовано 19.10.17 10:24 "Жить в этой стране невозможно": пенсионер из Забайкалья попросил у Путина гроб

Мизерную пенсию мужчины забрали судебные приставы из-за долгов по ЖКХ.

В Забайкальском крае 72-летний житель Оловянинского района Анатолий Вертипрахов написал письмо в адрес президента России Владимира Путина. В своем послании он заявил о невозможности существовать пенсию.

"Господин президент! Прошу дать распоряжение губернатору Забайкальского края, главе Оловяннинского района, главе сельского поселения Яснинское выкопать мне могилу и купить мне гроб. Мне 72 года. Жить в этой стране невозможно...", - приводит текст письма "Московский комсомолец".

По словам мужчины, его пенсия ниже прожиточного минимума - 8 516 рублей 13 копеек (прожиточный минимум ужшкммт в регионе - 8600 рублей0, и даже эти деньги полностью забрал судебный пристав в связи с тем, что мужчина имеет долг по ЖКХ, причем пенсионер проработал в этой сфере более 40 лет..

"На сегодняшний день, у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник", - написал мужчина.
Другие материалы по этой теме

Средняя пенсия в России выросла на 703 рубля

"Пенсия от государства им не нужна": Минфин предложил не платить пенсию работающим пенсионерам

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга