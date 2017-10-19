"Жить в этой стране невозможно": пенсионер из Забайкалья попросил у Путина гроб

Мизерную пенсию мужчины забрали судебные приставы из-за долгов по ЖКХ.

В Забайкальском крае 72-летний житель Оловянинского района Анатолий Вертипрахов написал письмо в адрес президента России Владимира Путина. В своем послании он заявил о невозможности существовать пенсию.

"Господин президент! Прошу дать распоряжение губернатору Забайкальского края, главе Оловяннинского района, главе сельского поселения Яснинское выкопать мне могилу и купить мне гроб. Мне 72 года. Жить в этой стране невозможно...", - приводит текст письма "Московский комсомолец".

По словам мужчины, его пенсия ниже прожиточного минимума - 8 516 рублей 13 копеек (прожиточный минимум ужшкммт в регионе - 8600 рублей0, и даже эти деньги полностью забрал судебный пристав в связи с тем, что мужчина имеет долг по ЖКХ, причем пенсионер проработал в этой сфере более 40 лет..

"На сегодняшний день, у меня нет денег. Купить даже булку хлеба не могу. Нет денег и на лекарства, которые мне необходимы ежедневно, я гипертоник", - написал мужчина.