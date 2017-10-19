Милонов попросил запретить отмечать Хэллоуин в школах и детских садах

Депутат направил соответствующее обращение министру образования и науки России Ольге Васильевой.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов направил обращение в адрес российского министра образования и науки Ольги Васильевой. В своем послании политик попросил запретить проведение Хэллоуина в школах и детсадах нашей страны.

"Прошу вас рассмотреть возможность запрета проведения праздника "Хэллоуин" в стенах школ и детских садов как неприемлемого ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точек зрения", - цитирует РИА Новости обращение Милонова.

Депутат уверен, что в РФ назрела необходимость оградить детей "от тлетворного ужшкммт негативного влияния Хэллоуина". По его словам, во многих регионах уже предприняты шаги по запрету празднования Хэллоуина в образовательных учреждениях.

По словам Милонова, в Хэллоуин взрослые и дети "активно изображают вампиров, оборотней, маньяков, убийц, монстров и прочую нечисть, устраивают жестокие розыгрыши, оргии, попрошайничают". В своих словах политик ссылается на мнение специалистов, уверенных в том, что процесс подготовки и празднования Хэллоуина может однозначно негативно сказаться на психике детей.

"Психологи отмечают, что наличие в Хэллоуине ярких образов, отчетливой символики и бессознательных смыслов, носящих архетипический характер, а также групповой эффект совместного действа, негативного возбуждения (беснования) детей обеспечивают сильнейшее психо-физическое, эмоциональное, суггестивное воздействие на всех участников, особенно на младших школьников и подростков", - заявил он.

Напомним, что Хэллоуин традиционно отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот праздник широко распространен в США и Канаде, но в последнее время его стали отмечать также и в России.