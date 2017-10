«Проект Titan»: прототип нового устройства от Apple впервые попал на видео

Прототип нового устройства Apple под кодовым названием "Проект "Титан" попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Макалистер Хиггинс, основатель стартапа по созданию самоуправляемых автомобилей Voyage, пишет Лайф.

Going to need more than 140 characters to go over 🍎's Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa