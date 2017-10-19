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«Проект Titan»: прототип нового устройства от Apple впервые попал на видео

Опубликовано 19.10.17 10:14 «Проект Titan»: прототип нового устройства от Apple впервые попал на видео

Apple начала испытания проекта Titan, являющегося попыткой компании создать собственный беспилотный автомобиль.

Прототип нового устройства Apple под кодовым названием "Проект "Титан" попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Макалистер Хиггинс, основатель стартапа по созданию самоуправляемых автомобилей Voyage, пишет Лайф.

 

По словам Хиггинса, устройство в виде насадки с камерами и датчиками, крепящееся на крышу автомобиля, является "Проект "Титан".

Хиггинс сообщил, что насчитал 12 лидаров — специальных оптических сканеров, которые формируют трехмерную картину происходящего вокруг автомобиля. Он предположил, что вычислительные мощности устройства спрятаны в багажник, отмечает РИА Новости.

Слухи обустройстве Apple, которое станет попыткой IT-гиганта ужшкммт войти на рынок самоуправляемых автомобилей ходили давно. Ранее СМИ сообщали о планах Apple выпустить к 2019 году собственный электромобиль, однако последнее время эксперты все чаще заявляют, что компания сфокусировалась на создании автопилота, который можно будет устанавливать на уже существующие модели машин.
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