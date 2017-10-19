Собчак рассказала о реакции Путина на ее выдвижение в президенты

На намерение телеведущей баллотироваться на выборах 2018 отреагировали Зюганов, Песков и Ходорковский.

По словам известной российской телеведущей Ксении Собчак, во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным она сообщила ему о своем намерении баллотироваться в президенты страны.

"Он сказал, что каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность", - сказал она, отметив, что у нее сложилось ощущение, что Владимиру Путину понравилось решение об участии в президентской гонке. При этом она не стала называть ужшкммт точную дату встречи с лидером страны.

На президентские амбиции Ксении Собчак скептически отреагировал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

"Я отношусь к стране и ее жителям, к избирателям и самим выборам очень серьёзно. Превращать это в трагикомедию нет смысла... Ксюша... назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться после такого", - цитирует политика РИА Новости.

Как отмечают журналисты, лидер коммунистической партии говорит об одном из интервью светской львицы, которое она дала 2010 году. В беседе с журналистами Ксения Собчак заявила, что произошедшие в XX веке события сделали Россию "страной генетического отребья".

"Она хочет стать президентом России, давая людям и стране такую оценку? Мне кажется, это не возможно даже в Буркина-Фасо. Превращать выборы в посмешище стыдно ", - сказал Геннадий Зюганов.

Своим мнением об участии Собчак в президентской гонке поделился Михаил Ходорковский.

Посмотрел выступление Собчак. А вы знаете, в этом что-то есть! Она правда может помочь понять людям суть «выборов без выбора». — Ходорковский Михаил (@mich261213) 18 октября 2017 г.

Глава проекта "Объединенные демократы" Дмитрий Гудков заявил, что пока затаился в ожидании: "Хочу посмотреть, что это будет за кампания. Если это будет настоящая кампания, где будут вещи называться своими именами, если будет четкая, антипутинская риторика, то это тогда, да. Это будет настоящая кампания. Или она может быть а-ля такой конструктивной оппозицией".

Опальный бизнесмен Евгений Чичваркин резко и нецензурно отреагировал на выдвижение Собчак в своем Instagram.

"На данный момент - независимый только Навальный, и он в тюрьме. Все остальные договорились с Путиным и работают на него", - написал он.

"Я думаю, что она расколется как всегда, потому что есть фигура Навального. А Навальный призывал голосовать за него, а если его нет, то бойкотировать выборы. Поэтому будет раскол. Но такая фигура неординарная, не имеющая серьезного политического опыта, но яркая, как Ксения Собчак, действительно может стать неким объединяющим началом для молодежи, чтобы показать, что им никто не нравится, все надоели. В этом что-то есть", - заявила, в свою очередь, политик и общественный деятель Ирина Хакамада.

Сенсационную новость об участии Ксении Собчак в выборах президента России в 2018 году прокомментировал и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Ксения полностью подходит под положение нашей конституции, и она является гражданином РФ, который, в соответствии с конституцией, может баллотироваться в президенты. Ксения — очень талантливый человек, она за последние годы набралась опыта… Она достаточно образована, и, я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, то ей, безусловно, там придётся с нуля набираться опыта. Политика абсолютно отличается от журналистики, это совсем иная субстанция", - приводит слова официального представителя Кремля "Дождь".