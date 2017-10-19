Какой сегодня праздник: 19 октября отмечается церковный праздник Фомин день

Сегодня, 19 октября 2017, также празднуют Всероссийский день лицеиста, Международный день кредитных союзов и другие события.

Какой сегодня церковный праздник, 19 октября 2017: Фомин день

19 октября 2017 года отмечается народный праздник Фомин день. РПЦ сегодня вспоминает апостола Фому, одного из 12 учеников Иисуса Христа. Считается, что если в душе чувствуется неуверенность в вере, то нужно молиться этому святому, и сомнения отпустят.

По преданию, Фома был простым рыбаком в Галилейском городе. Однажды он услышал одну из проповедей Христа. Она настолько сильно запала ему в душу, что он бросил ужшкммт свой дом, занятия и отправился вслед за ним. Фома ходил вслед за Иисусом по всем странствиям, и за это был удостоен причисления к Господнему лику. Он был назван "близнецом" из-за внешнего сходства со Спасителем.

Фома отсутствовал, когда после воскрешения Христос явился перед своими учениками. Не веря их словам, он высказал свое недоверие. Все его сомнения были развеяны, когда Иисус через 8 дней явился перед ним и позволил прикоснуться к своим ранам.

Раскаявшись, апостол начал странствовать и проповедовать христианство во многих уголках мира. Человека, который в чем-то начинал сомневаться, стали называть "Фома – неверующий".

На Руси в этот день пекли хлеб, краюшки которого отдают именинникам и людям с ослабленным здоровьем.

Если на Фомин день рождается ребенок, то также печется каравай из пшеничной муки. Отломленная краюшка посыпается солью и подносится к малышу.

С Фомина дня девочек, которым уже исполнилось 7 лет, начинают обучать ткацкому делу.

По приметам, если на Фому стоит безветренная погода – жди похолодания. Если дым волочется, то вскоре будет ненастье, а ветреная, теплая и влажная осень сулит длинную зиму.

Прилетели северные птицы к ранним холодам.

Какой сегодня праздник, 19 октября: Всероссийский день лицеиста

19 октября 1811 года был открыт первый Царскосельский лицей, который и положил начало данному празднованию. На протяжении шести лет дети из дворянских семей должны были обучаться здесь грамоте, нравственности, эстетике, осваивать физические, исторические и математические дисциплины, посещать уроки гимнастики и изящных искусств. По замыслу Александра I, после окончания такого заведения должен был предстать не только чиновник высокого ранга, но и грамотный политический деятель. Лицеист мог выбрать военную или гражданскую службу и получить определенный чин или звание.

Международный день кредитных союзов

С 1948 года каждый третий четверг октября празднуется Международный день кредитных союзов. В этом году праздник выпадает на 19 октября.

Официально первое празднование пайщиков и рабочих кредитных союзов состоялось в США (штат Массачусетс) 17 января 1927 года. Событие было приурочено ко дню рождения любимого многими в Америке Бенджамина Франклина. Но спустя непродолжительное время обычай торжества сошел на «нет» по невыясненным причинам. Предположительно, люди того времени не считали данный вид деятельности важным и не хотели специально выделять для праздника время. Поэтому просуществовал он относительно недолго.

День написания письма в будущее

19 октября отмечается День написания письма в будущее. Сегодня каждый имеет возможность передать свое послание. Многие пишут письма самим себе для того, чтобы напомнить о каком-то событии или пофантазировать о том, как сложится судьба. О том, кто стал автором идеи этого праздника, к сожалению, ничего неизвестно.

День ракетно-артиллерийских войск Армении

В Армении 19 октября отмечается День ракетно-артиллерийских войск. В 1992 году 19 октября было закончено формирование ракетно-артиллерийских подразделений Вооруженных Сил Армении. В Республике именно с тех пор отмечают данный праздник. Когда существовало СССР в Армянской ССР широко функционировали известные в Союзе предприятия военно-промышленного комплекса.

День юриста в Молдове

Традиционно в Молдове 19 октября празднуется День юриста. Все специалисты юридических профессий могут праздновать это событие. Именно сегодня поздравления принимают все профессионалы юридического дела, на которых возложена большая ответственность – защита прав и свобод граждан, уважения к Закону, формирование правовой культуры. В календаре профессиональных торжеств присутствие праздника указывает на то, что в Молдове высоко ценят роль юстиции.

Кто празднует именины 19 октября 2017 года?

Архип, Иван, Макар, Никанор.

Что произошло 19 октября в истории?

1097 – на совете князей в Любече узаконено разделение Руси на удельные княжества.

1941 – Великая Отечественная война – в Москве объявлено осадное положение.

1943 – открыт антибиотик стрептомицин.

1956 – подписана Совместная советско-японская декларация о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений.

1960 – начало экономической блокады Кубы – правительство США ввело эмбарго на торговлю с Кубой.

Кто родился 19 октября из знаменитостей?