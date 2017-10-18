Обнаруженные часы на опубликованной фотографии один в один похожи на Rolex Oyster Perpetual.

На странице сообщества «Двач» в Twitter появилась фотография депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Натальи Поклонской в часах Rolex Oyster Perpetual на запястье.

Часы на браслете из нержавеющей стали с циферблатом оттенка Red Grape («Красный виноград») оснащены автоматическим подзаводом, их запас ода составляет около двух суток.

Скромные ролексы Поклонской за 300к, еще учится быть депутатом pic.twitter.com/sWS6oKcqkG — Двач (@ru2ch) 18 октября 2017 г.



Согласно информации на официальном сайте компании, такая модель с часовыми метками из белого золота ужшкммт стоит в России 330 тысяч рублей.

И все бы ничего, но дело в том, что Поклонская возглавляет в Думе специальную комиссию, которая контролирует достоверность сведений о доходах и имуществе парламентариев. Кроме того, бывший прокурор Крыма в своей декларации не указывала наличие столь дорогостоящих часов, а также другого ценного имущество.