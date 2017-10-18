"Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" 18 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" 18 октября 2017 года, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

18 октября 2017 года на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне португальская "Бенфика" примет английский "Манчестер Юнайтед" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало в 21:45 мск.

"Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" 18 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" 18 октября 2017 не покажут федеральные каналы в нашей стране, но следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.

"Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" 18 октября 2017. Прямая трансляция. Смотреть онлайн ВИДЕО

"Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" 18 октября 2017: перед матчем

По итогам предыдущих туров группового этапа Лиги чемпионов в группе А лидирует "Манчестер Юнайтед", набравший ужшкммт шесть очков благодаря победам над "Базелем" (3:0) и ЦСКА (4:1).

ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" 4:1 ВИДЕО голов

"Бенфика" замыкает квартет с нулевым результатом. Ранее клуб потерпел два поражения - в противостояниях с ЦСКА (1:2) и "Базелем" (5:0).

"Бенфика" - ЦСКА 1:2 ВИДЕО голов

Ранее клубы встречались в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2011-2012. Тот поединок окончился с ничейным результатом - 2:2.

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг считает, что "Бенфика" сильнее "Базеля" и ЦСКА.

"Как уже отметил тренер, нас ждёт тяжёлый матч. Знаем, что "Бенфика" сильнее "Базеля" и ЦСКА. Наш наставник сказал, что мы должны сосредоточиться на своей игре и при этом не зацикливаться на том, как действует соперник", - отметил игрок.

Своими ожиданиями от матча поделился полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич.

"Это особенный клуб, который я люблю. В "Бенфике" я многое узнал о футболе и о давлении на большие клубы, потому что это одна из лучших команд в Европе. Буду поддерживать «Бенфику» всю оставшуюся жизнь. Эта команда занимает особое место в моём сердце, но в Лиге чемпионов, я надеюсь, мы сможем отобрать у них очки. Что касается поражения от ЦСКА, то я был удивлён, потому что "Бенфика" - это команда, которая привыкла побеждать", - отметил игрок.

"Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" 18 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Манчестер Юнайтед" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей со средним коэффициентом 1,8, на ничью - 3,7, на успех "Бенфики" - 4,8.