ЦСКА - "Базель" 18 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть матч ЛЧ (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча ЦСКА - "Базель" 18 октября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

Московский ЦСКА принимает 18 октября 2017 года на поле своего стадиона "ВЭБ Арена" швейцарский "Базель" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча в 21:45 мск.

ЦСКА - "Базель" 18 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча ЦСКА - "Базель" 18 октября 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 20:55 мск.

ЦСКА - "Базель" 18 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

ЦСКА - "Базель" 18 октября 2017: перед матчем

ЦСКА занимает третье место в квартете с тремя очками в арсенале. В предыдущих турах подопечные Виктора Гончаренко ужшкммт обыграли "Бенфику" (2:1) и потерпели поражение от "Манчестер Юнайтед" (4:1).

ЦСКА - "Бенфика" 2:1 ВИДЕО голов

"Базель" расположился строчкой выше армейцев с теми же тремя баллами в арсенале. Ранее команда потерпела поражение от "Манчестер Юнайтед" (0:3) и одержала разгромную победу в матче с "Бенфикой" (5:0).

"Базель" - "Бенфика" 5:0 ВИДЕО голов

По словам нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова, армейцы подходят к поединку в хорошем настроении.

"Мы подойдём к матчу в хорошем настроении, будем стараться одержать победу. Сегодня вечером будет теоретическое занятие, на котором главный тренер Виктор Михайлович Гончаренко всё покажет и расскажет, разберём соперника. Что касается доверия партнёров на поле, тот, кто с мячом, и принимает решение. Насчёт доверия – всё нормально. Молодым на поле тоже доверяют", - сказал игрок.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением относительно текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Так далеко заглядывать не хочется, но мы понимаем, что победа в любом матче — это плюс. На мой взгляд, многое решается не в пятом туре, а именно в третьем-четвёртом, когда идут двухматчевые противостояния. Здесь уже вырисовывается, кто на каком месте будет. Как правило, пятый тур ставит точку, а шестой тур мало на что влияет. Эти двухматчевые противостояния будут достаточно важны", - отметил специалист.

В свою очередь, капитан "Базеля" Марек Сухи высказался относительно обороны ЦСКА.

"Возможно, оборона у нашего соперника и немолодая, но по-прежнему качественная. Расчёт на опыт себя оправдывает. Единичные ошибки у всех бывают – это не вопрос возраста. В целом по сезону защита ЦСКА качественно выполняет свои обязанности. Серьёзно изменилась система игры «армейцев». Теперь они практикуют модель с тремя защитниками. А компактность в игре ЦСКА и прежде отличала. Команда хорошо обороняется и здорово использует свободные зоны на чужой половине поля. Современный ЦСКА - это сочетание комбинационного стиля игры с опытной защитой", - добавил он.

ЦСКА - "Базель" 18 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу москвичей в среднем с коэффициентом 2,06, на ничью - 3,6, на успех "Базеля" - 3,7.

ЦСКА - "Базель" 18 октября 2017: купить билеты

Билеты на матч ЦСКА - "Базель" 18 октября 2017 пока еще есть в наличии. Их можно купить в кассах стадиона "ВЭБ Арена" и с помощью различных сервисов онлайн. Стоимость самой дешевой проходки составляет 700 рублей.