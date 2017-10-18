В ФАС рассказали, когда сотовые операторы России отменят роуминг

Проблема роуминга должна быть решена по всей России, в том числе и в Крыму, заверили в ФАС.

Проблема роуминга в Крыму, как и по всей территории России, должна быть решена до конца года, сообщил в Симферополе заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Сергей Пузыревский. Его цитирует ТАСС.

"Проблема роуминга, по нашему мнению, должна быть решена до конца года. Сейчас соответствующие запросы участники рынка получили. <...> Мы ожидаем соответствующего решения по всей территории РФ, включая, конечно, Крым. Я думаю, что эта ситуация должна быть до ужшкммт начала следующего года решена, либо какие-то очень серьезные аргументы быть, которые не позволяют это сделать", - сказал он.

Как напоминает ИА REGNUM, 18 октября 2017 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что министерство лоббирует отмену роуминга на всей территории России и в ЕАЭС. Министр уверен, что через несколько лет роуминг будет отменен даже на международном уровне. С этой целью заключаются соглашения между министерствами различных стран.