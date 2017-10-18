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В Сирии погиб генерал, три года защищавший Дейр-эз-Зор от ИГИЛ

Опубликовано 18.10.17 15:06 В Сирии погиб генерал, три года защищавший Дейр-эз-Зор от ИГИЛ

В Сирии погиб генерал-майор правительственных войск Иссам Захреддин.

В Сирии погиб один из самых известных генералов правительственной армии Иссам Захреддин, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора, сообщили РИА Новости в штабе операции.

Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер. В начале кризиса Захреддин руководил отрядами республиканской гвардии и зачищал кварталы в пригороде Дамаска от боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. Последние три с половиной года отвечал за оборону осажденного Дейр-эз-Зора.

Правительственные войска ужшкммт с начала недели полностью очистили от террористов район между Дейр-эз-Зором и Меядином и продвигаются сейчас к пограничному с Ираком городу Бу-Кемаль на западном берегу Евфрата.

Один из наиболее заметных представителей друзской общины Сирии, Захреддин начинал военную карьеру офицером сил специального назначения воздушно-десантных войск Сирии. К началу в стране гражданской войны он командовал 104-й бригадой Республиканской гвардии, командиром которой ранее был нынешний президент Сирии Башар Асад, напоминает РБК.

В 2013 году Захреддин был направлен на защиту атакованного отрядами «Исламского государства» Дейр-эз-Зора и находился в осажденном городе вплоть до прорыва блокады в 2017 году.

В начале сентября президент Асад поздравил генерала со снятием блокады. «Вы доказали своей стойкостью, что вы ответственны перед будущими поколениями, и вы лучший пример для будущих поколений», — сказал тогда сирийский президент.
 
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