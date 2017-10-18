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Ученые выяснили, как спорт убивает интерес к сексу у женщин

Опубликовано 18.10.17 14:45 Ученые выяснили, как спорт убивает интерес к сексу у женщин

Интенсивные физические нагрузки снижают женское либидо. К такому выводу пришли ученые из Университета Северной Каролины.

Учёные из Университета Северной Каролины выяснили, что интенсивные физические нагрузки значительно снижают женское либидо, пишет Лайф.

Новое исследование показывает, что избыток физических упражнений не позволяет женщинам испытывать сексуальное желание. Постоянная усталость от тренировок нарушает работу гипофиза, что приводит к недостаточной выработке тестостерона и эстрогена. А эти гормоны, в свою очередь, напрямую связаны с уровнем женского либидо.

Поскольку для нормального ужшкммт функционирования репродуктивной системы женскому организму необходимо иметь определенное количество жировой ткани, ученые рекомендуют девушкам не усердствовать в спортзале, пишет "Ридус".

Также учёные отметили, что для нормального функционирования репродуктивной системы женский организм не должен быть "обезжирен".
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