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В Японии впервые в истории прошел бой гигантских роботов (ВИДЕО)

Опубликовано 18.10.17 14:27 В Японии впервые в истории прошел бой гигантских роботов (ВИДЕО)

Состоялась первая в истории битва гигантских человекоподобных роботов. Она прошла на заброшенном сталелитейном заводе в Японии.

В Японии прошла битва гигантских роботов, созданных американской компанией MegaBots и японской Suidobashi, пишет газета "Известия" со ссылкой на Newsweek.

Бой роботов был показан в записи, сама битва прошла еще в начале сентября в Японии. Рост робота MegaBots, который получил название Eagle Prime, составляет 16 футов (4,9 м), рост японского робота Kuratas составляет 13 футов (4 м).

Бой состоял из двух дуэлей. В первой сражались Iron Glory, вооруженный пневматическими пушками, и Kuratas, имеющий большой стальной кулак. Битва окончилась победой последнего. Во второй дуэли ужшкммт против японского робота выставили Eagle Prime. Приблизившись вплотную друг к другу, машины застряли, однако в следующем раунде американский робот использовал огромную бензопилу. В результате японская команда признала свое поражение, отмечает Лента.ру.

Хотя во время съемок боя использовалось много постановочных элементов, создатели шоу надеются, что матч даст начало существованию нового вида спорта с участием гигантских боевых роботов.
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