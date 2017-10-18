Бывший глава ИД "Собесебник" Левон Айрапетян умер в мордовской колонии

Бизнесмен скончался в возрасте 68 лет.

В исправительной колонии №12 скончался глава совета директоров издательского дома "Собеседник". Как сообщает Sobesednik.ru, Левон Айрапетян ушел из жизни в возрасте 68 лет. Накануне у него понизилось давление, однако арестанта не поместили в медицинское учреждение ИК-12, ограничившись одним осмотром.

Известно, что Айрапетяну отказывали в условно-досрочном освобождении, хотя он страдал целым рядом серьезных заболеваний, в том числе онкозаболеванием, гипертензивной болезнью с недостаточностью кровообращения III степени и сахарным диабетом.

Поводом для отказа ужшкммт в УДО послужили высказывания администрации колонии.

Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян подтвердил в своем Twitter смерть Айрапетяна.

Как писал TopNews, 14 апреля 2016 года решением Замоскворецкого суда российской столицы Москвы приговорил Левона Айрапетяна к четырем годам лишения свободы. Бизнесмен был признан виновным в мошенническом хищении $700 тысяч у матери пожизненно осужденного экс-сенатора Игоря Изместьева.