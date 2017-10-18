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Дмитрий Марьянов: похороны артиста проходят 18 октября в Москве

Опубликовано 18.10.17 12:32 Дмитрий Марьянов: похороны артиста проходят 18 октября в Москве

Дмитрий Марьянов, последние новости 2017: артист будет похоронен на Химкинском кладбище.

Дмитрий Марьянов 2017: похороны актера проходят в Москве

В столичном Доме кино проходит церемония прощания с покойным российским актером Дмитрием Марьяновым, ушедшим из жизни 16 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Попрощаться с артистом пришли сотни поклонников и коллег.

По словам артистов Алексея Кортнева и Эдуарда Радзюкевича, они вместе учились с Марьяновым и дружили все эти годы.

"Он останется в памяти настоящим мужчиной. Более светлого, более доброго человека я не встречал в своей жизни", - цитирует Радзюкевича РИА Новости.

Как писал TopNews, Дмитрий Марьянов ужшкммт скончался из-за оторвавшегося тромба. По факту смерти артиста в СКР провел проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Марьянов полюбился зрителям благодаря своей роли в фильме "Выше радуги". Также он снялся в таких кинолентах, как "Дорогая Елена Сергеевна", "Любовь", "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво", "Утесов" и другим. В кино актер исполнил более 80 ролей. Также он входил в состав труппы театра "Ленком", и был задействован в спектаклях в театре им. Моссовета.

Дмитрий Марьянов будет похоронен на Химкинском кладбище в Москве.
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