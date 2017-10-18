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Генпрокуратура назвала нового обладателя миллиардов полковника Захарченко

Опубликовано 18.10.17 10:58 Генпрокуратура назвала нового обладателя миллиардов полковника Захарченко

Общая сумма имущества и денежных средств по делу полковника составила примерно 9 млрд рублей.

Российская генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства денежных средств и различного имущества, обнаруженных и арестованных во время расследования уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко.

"Взысканию в доход государства подлежат 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежные средства в рублях и иностранной валюте на ужшкммт сумму около восьми миллиардов рублей, золотой слиток", - цитирует ТАСС источник в надзорном ведомстве.

По информации Генеральной прокуратуры РФ, общая сумма имущества и денежных средств по делу полковника Захарченко составила около девяти миллиардов рублей.

Как писал TopNews, бывший врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Ему инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, а также злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. 
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