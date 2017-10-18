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10 Миллиарды долларов на ветер: Пентагон признал бесполезной пятую часть военных объектов США

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Миллиарды долларов на ветер: Пентагон признал бесполезной пятую часть военных объектов США

Опубликовано 18.10.17 10:43 Миллиарды долларов на ветер: Пентагон признал бесполезной пятую часть военных объектов США

Почти 20% собственности американских ВС бесполезны, констатировал Пентагон.

Пентагон констатировал, что 19% собственности, принадлежащей американским вооруженным силам, не приносит никакой пользы и поэтому Вашингтону следует отказаться от этих объектов с целью перераспределить ресурсы. Соответствующее утверждение содержится в отчете, направленном министром обороны США Джеймсом Мэттисом членам комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил, передает ТАСС.

По данным Мэттиса, Вооруженные силы США на сегодняшний день располагают на 19% большим количеством инфраструктуры, чем требуется военным для выполнения своих ужшкммт задач. Это включает в себя 29% лишних объектов, относящихся к сухопутным силам и 28% - относящихся к ВВС.

То есть США тратят деньги налогоплательщиков на обслуживание зданий и объектов, которые вооруженным силам просто не нужны.
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