Кирилла Серебренникова оставили под домашним арестом до 19 января 2018 года

Соответствующее решение принял Басманный районный суд российской столицы.

Решением Басманного районного суда Москвы до 19 января 2018 года был продлен домашний арест российскому режиссеру Кириллу Серебренникову, главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и бывшему генеральному директору "Седьмой студии" Юрию Итину. Также до этой даты был продлен срок содержания под стражей бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

Как сообщает "Медиазона", ходатайство следствия о продлении домашнего ареста рассматривал судья Артур Карпов. В документе отмечалось, что вина подсудимых подтверждается показаниями других обвиняемых, а ужшкммт также протоколами очных ставок и другими материалами. Из всех четверых свою вину признала только Нина Масляева.

По мнению следователя, оснований для изменения меры пресечения нет, а преступление было совершено организованной группой, причем одна из обвиняемых - Екатерина Воронова - сейчас находится в розыске.

Утверждается, что у Малобродского есть гражданство Израиля, а у Серебренникова - вид на жительство Латвии и недвижимость в Германии, приобретенная во время совершения преступлений. В этой связи следствие попросило продлить меру пресечения для всех четверых обвиняемых до 19 января 2018 года.

Сам Серебренников в своем выступлении попросил судью "отпустить нас всех".

"Я узнал, что за мной ведется слежка, намного раньше, чем из материалов дела, официанты говорили: "У вас там магнитофон под столом". То есть я об этом знал. Мне друзья говорили: "Как ты вообще в такой ситуации, может, уехать?" Я отказывался: нет, у меня театр, за который я отвечаю, проект в Большом театре, потом фильм недоснятый... Я всегда возвращался в Россию еще и по той причине, что я считаю, что если человек не виноват, ничего не сделал, - и бежать? Ну, ты бежишь только тогда, когда ты виновен", - сказал режиссер в суде, отметив, что чувствует свою правоту даже после того, как прошли "эти феерические обыски". К тому же он "технически не может уехать", поскольку его паспорта находятся у следователей.

Кирилл Серебренников признал, что бухгалтерия "Седьмой студии" находилась в "полном хаосе", однако доказательств хищения в материалах дела нет.