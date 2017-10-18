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Как отдыхаем в 2018 году в праздники: календарь выходных дней утвердили в правительстве России

Опубликовано 18.10.17 08:38 Как отдыхаем в 2018 году в праздники: календарь выходных дней утвердили в правительстве России

Выходные и праздничные дни в 2018 году, постановление правительства: стало известно, в какие дни россияне будут дополнительно отдыхать в следующем году.

Выходные в 2018 году, как отдыхаем: правительство утвердило календарь выходных дней на следующий год

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году. Соответствующее постановление правительства, проект которого подготовил Минтруд, приведено на сайте кабмина.

Согласно календарю выходных дней на 2018 год, совпавшие с праздничными днями выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), будут перенесены на 9 марта и 2 мая. Кроме того, за счет выпадающих на субботу, 28 апреля, 9 июня и 29 декабря нерабочими ужшкммт станут понедельник, 30 апреля, понедельник, 11 июня, и понедельник, 31 декабря.

Как отдыхаем в 2018 году: выходные и праздники

  • с 30 декабря 2017-го по 8 января 2018 года;
  • 23-25 февраля;
  • 8-11 марта;
  • с 29 апреля по 2 мая;
  • 9 мая;
  • 10-12 июня;
  • 3-5 ноября.
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