Как отдыхаем в 2018 году в праздники: календарь выходных дней утвердили в правительстве России
Опубликовано 18.10.17 08:38
Выходные и праздничные дни в 2018 году, постановление правительства: стало известно, в какие дни россияне будут дополнительно отдыхать в следующем году.
Выходные в 2018 году, как отдыхаем: правительство утвердило календарь выходных дней на следующий год
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году. Соответствующее постановление правительства, проект которого подготовил Минтруд, приведено на сайте кабмина.
Согласно календарю выходных дней на 2018 год, совпавшие с праздничными днями выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), будут перенесены на 9 марта и 2 мая. Кроме того, за счет выпадающих на субботу, 28 апреля, 9 июня и 29 декабря нерабочими ужшкммт станут понедельник, 30 апреля, понедельник, 11 июня, и понедельник, 31 декабря.
Как отдыхаем в 2018 году: выходные и праздники
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с 30 декабря 2017-го по 8 января 2018 года;
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23-25 февраля;
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8-11 марта;
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с 29 апреля по 2 мая;
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9 мая;
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10-12 июня;
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3-5 ноября.