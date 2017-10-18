Митингующие в Киеве окружили Раду десятками палаток (ФОТО, ВИДЕО)

Несколько сотен участников акции протеста остались ночевать в палаточном городке возле здания Верховной рады Украины.

Активисты начали установку палаток на проезжей части улицы Грушевского в Киеве у здания Верховной рады Украины после окончания митинга. Как передает "Интерфакс-Украина", активисты устанавливают первую палатку, остальные в разобранном виде лежат рядом.

Некоторое время назад полицейские, которые стояли кордоном на пересечении улиц Грушевского и Садовой, начали пропускать активистов, которые несут палатки и спальники к зданию Рады.

К кордону подошла колонна активистов во ужшкммт главе с лидером партии "Рух новых сил" Михаилом Саакашвили и депутатом Сергеем Лещенко. Полиция пропускает активистов. Большая часть находящихся у кордона на улице Садовой активистов продвигалась к зданию парламента вместе с Саакашвили.

Несмотря на то, что большая часть демонстрантов разошлась по домам, организаторы пообещали оставаться на месте до выполнения своих требований. Тем временем, к палаткам начали приносить продукты питания, установлена полевая кухня, отмечает Лента.ру.

Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство. В число демонстрантов вошли помимо возглавляемого Михаилом Саакашвили «Руха нових сил» активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.

Между тем народный депутат Украины Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко") заявил, что участники акции под Верховной радой Украины намерены оставаться у здания парламента пока не будут выполнены их требования. "Мы остаёмся и будем добиваться выполнения наших требований столько, сколько потребуется", - написал Найем в своем Facebook.

Фотографии палаток уже опубликовала на своей странице в Facebook журналист издания «Новое Время» Кристина Бердинских.



