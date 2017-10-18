Курс доллара на сегодня, 18 октября 2017: рубль будет падать дальше - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 18 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 18 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 18 октября 2017 составляет 57,33 руб., курс евро на сегодня равен 67,45 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 18 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,04 руб. при покупке и 59,16 руб. при продаже банком, курс евро на 18 октября 2017 года равен 65,90 руб. и 69,40 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева уверена, что на текущий момент ужшкммт больше всего довлеет над рублем нефть, или, если точнее, рыночные настроения по ней.

Накануне Американский институт нефти показал более значительное сокращение коммерческих запасов "черного золота" на 7,1 млн баррелей против прогнозных 4,2 млн баррелей, но Brent не смогла показать значимого укрепления.

"Это говорит о том, что рынку все сложнее верить в дальнейший рост цен на нефть в текущих обстоятельствах. Котировки держатся в районе 58 долл./барр., и даже при позитивных данных и агрессивных комментариях, не готовы идти выше. И это значит, что любая негативная новость способна обрушить Brent. Если данные Минэнерго после отчета API разочаруют, мы увидим масштабные распродажи. И это дополнительное давление на рубль", - констатирует эксперт.

По прогнозу Афанасьевой, в сложившейся ситуации пара рубль-доллар может продолжить рост с ближайшей целью на отметке 57,70.