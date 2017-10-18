Адвокат Учителя ответил на видеообращение Поклонской к Чайке

В свою очередь, режиссер Федор Бондарчук, комментируя действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, заявил, что ее нужно остановить.

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин в разговоре с РБК назвал депутата Госдумы Наталью Поклонскую «больше украинской женщиной, чем русской».

«Очень заметно, что Поклонская больше женщина украинская, чем русская, потому что она постоянно апеллирует к массовым протестам [против фильма]», — пояснил он. По мнению адвоката, протесты «существуют исключительно в голове Поклонской».

«Поклонская очень любит употреблять к месту и не к месту понятие «провокация», однако сам фильм «Матильда» провоцирует только тем, что это очень доброе и хорошее ужшкммт кино о любви», — уверен он. Поэтому, как пояснил Добрынин, картина вызвала такую волну обсуждения и возмущения. «Это вызвано, в том числе, неправовыми и не совсем этичными действиями Поклонской и ее радикальных поклонников и сторонников», — сказал он. — «С таким же успехом можно сказать, что сама Наталья Владимировна провоцирует людей своей красотой».

Режиссер Федор Бондарчук, комментируя действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, связанные с фильмом "Матильда", заявил, что ее нужно остановить, передает РИА Новости.

На встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов режиссера спросили, считает ли он ситуацию вокруг фильма продуманной пиар-акцией.

"Безусловно, это не пиар-акция, потому что количество проверок… Ничего себе пиар-акция — сожженные машины, разбитые кинотеатры и реальные угрозы в адрес создателей. Я это категорически не приветствую, и эту девушку молодую надо бы как-то остановить", — сказал Бондарчук.

Сама Наталья Поклонская накануне записала видеообращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке. В нем она попросила отозвать прокатное удостоверение у фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Также Поклонская просит признать его экстремистским материалом. При этом депутат заявила, что направляет Чайке документы, свидетельствующие о факте подлога либо о халатности при выдаче прокатного удостоверения на фильм, пишет Znak.com.

«Являясь представителем людей в парламенте страны и вашим бывшим подчиненным, от имени десятков тысяч граждан России обращаюсь лично к вам, — говорит Поклонская на видео. — Ввести документы прокурорского реагирования и отзыва прокатного удостоверения на фильм "Матильда" и признания самого фильма провокационным, экстремистским материалом».

Экс-прокурор Крыма перечислила события, которые, как она считает, наступили из-за проекта «Матильда». В том числе молитвенные стояния, поджоги машин и покушения на взрывы, которые устроили противники картины. Поклонская заявила, что сторонники Учителя путают свободу самовыражения с посягательством на историческую правду и нравственные основы.