«Спартак» - «Севилья»: счет 5:1, обзор матча от 17.10.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)
Опубликовано 17.10.17 23:53
17 октября в матче третьего тура Лиги Чемпионов московский «Спартак М» выиграл у испанской «Севильи» со счетом 5:1.
«Спартак» - «Севилья»: счёт 5:1 в пользу москвичей
17 октября на стадионе Открытие Арена (Москва, Россия) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак М»провел домашний матч«Севильей». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу россиян.
«Спартак» - «Севилья»: обзор матча ЛЧ-2017/18
Первый гол был спартаковцы забили на 18-й минуте игры. Отличился голландец Квинси Промес, который принял навес от Ещенко и пробил голевой в противоход голкиперу.
Испанцы ответили на 30-й минуте: Симон Кьер после подачи углового ужшкммт со второй попытки точно пробил в угол ворот.
Однако во втором тайме москвичи довели счет до разгромного. Сначала на 58-й минуте Лоренсо Мельгарехо пробил под дальнюю штангу. Затем Денис Глушаков на 67-й минуте утроил преимущество «Спартака», а еще через семь минут Луис Адриано сделал счет недосягаемым для соперника.
Окончательный счет в матче установил Квинси Промес после великолепного сольного прохода на 90-й минуте встречи.
5:1 - историческая победа "Спартака" в Лиге чемпионов!
«Спартак М» - «Севилья»: (ВИДЕО голов)
Лига Чемпионов. Группа «E». 3-й тур. «Спартак М» - «Севилья» - 5:1