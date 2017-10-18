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«Спартак» - «Севилья»: счет 5:1, обзор матча от 17.10.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 17.10.17 23:53 «Спартак» - «Севилья»: счет 5:1, обзор матча от 17.10.2017, видео голов, результат матча (ВИДЕО)

17 октября в матче третьего тура Лиги Чемпионов московский «Спартак М» выиграл у испанской «Севильи» со счетом 5:1.

«Спартак» - «Севилья»: счёт 5:1 в пользу москвичей

17 октября на стадионе Открытие Арена (Москва, Россия) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак М» провел домашний матч «Севильей». Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу россиян.

«Спартак» - «Севилья»: обзор матча ЛЧ-2017/18 

Первый гол был спартаковцы забили на 18-й минуте игры. Отличился голландец Квинси Промес, который принял навес от Ещенко и пробил голевой в противоход голкиперу.

Испанцы ответили на 30-й минуте: Симон Кьер после подачи углового ужшкммт со второй попытки точно пробил в угол ворот.

Однако во втором тайме москвичи довели счет до разгромного. Сначала на 58-й минуте Лоренсо Мельгарехо пробил под дальнюю штангу. Затем Денис Глушаков на 67-й минуте утроил преимущество «Спартака», а еще через семь минут Луис Адриано сделал счет недосягаемым для соперника.

Окончательный счет в матче установил Квинси Промес после великолепного сольного прохода на 90-й минуте встречи.

5:1 - историческая победа "Спартака" в Лиге чемпионов!

«Спартак М» - «Севилья»: (ВИДЕО голов)

Лига Чемпионов. Группа «E».  3-й тур. «Спартак М» - «Севилья» - 5:1

18' 1:0 Квинси Промес, 30' 1:1 Симон Кьер, 58' 2:1 Лоренсо Мельгарехо, 67' 3:1 Денис Глушаков, 74' 4:1 Луис Адриано, 90 Квинси Промес.
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