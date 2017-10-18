 
TOP 10

1 СМИ узнали размеры гонораров иностранных экспертов политических ток-шоу на российском ТВ

2 «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ со счетом 5:1

3 СМИ: власти готовятся обрушить рубль уже к концу года

4 В Киеве начались столкновения митингующих с полицией

5 Ученые обнаружили возможное местонахождение Янтарной комнаты

6 КНДР заявила об угрозе начала ядерной войны "в любой момент"

7 В Анталье пассажиры сняли на видео, как из их самолета вытекает топливо

8 В Москве госпитализирован актёр Михаил Кокшенов

9 Конец спутникам и интернету: ученые прогнозируют сильнейшую за 100 лет вспышку на Солнце

10 На видео собрали самые "безумные" учения спецназа разных стран

Новости наших партнеров

На YouTube собрали видео самых "безумных" учений спецназа разных стран

Опубликовано 17.10.17 23:45 На YouTube собрали видео самых "безумных" учений спецназа разных стран

Подборку видео на Ютуб выложил арабский телеканал Al Arabiya, который собрал примеры опасных тренировок со всего мира.

В Интернете появился список самых "безумных" военных учений. Среди таких супертренировок оказалась и подготовка российского спецназа. Подборку составил арабский телеканал Al Arabiya, который собрал примеры опасных тренировок со всего мира.

Первым в рейтинге оказалась игра народно-освободительной армии Китая в «Горячую картошку» с настоящей бомбой. Суть "игры" заключается в том, что несколько китайских солдат передают зажжённую бомбу, как «горячую картошку», от одного солдата к другому ужшкммт до конца ряда. Последний бросает ее в яму, и солдаты отскакивают, чтобы успеть закрыть свои головы перед взрывом.

YouTube ВИДЕО: самые "безумные" учения спецназа. КНР

Следом идет методика обучения спецназовцев России, которые стреляют друг в друга боевыми патронами. При этом пули попадают в бронежилеты, а "расстрелянные" бойцы должны быстро отреагировать и открыть точный ответный огонь.

YouTube ВИДЕО: самые "безумные" учения спецназа. Россия

Кроме того, в процессе подготовки спецназовцев ведется стрельба по мишеням, возле которых ходят сослуживцы-добровольцы, изображающие случайных прохожих.

Топ-3 замкнули прыжки через огненные кольца солдат в полной амуниции и с оружием через горящие кольца. Такие тренировки проходят бойцы из Китая. Считается, что выполнение подобной задачи вызывает такой же прилив адреналина, как и реальный бой.

В ВМС США проводят тренировку «против утопления». На опубликованных кадрах солдаты-стажеры подвергаются пытке водой, также ее называют тренировкой «адаптация к холодной воде». В рамках тренировки «против утопления» грязь покрывает все тело, а ноги и руки связаны. В этой ситуации солдат-стажер должен подняться и опуститься 20 раз, плавать в течение пяти минут, затем доплыть до глубоководной зоны бассейна, повернуться, не касаясь дна, доплыть до другой части бассейна. Все это сопровождается акробатическими движениями вперед и назад под водой. Кроме того, солдату-стажеру необходимо достать со дна бассейна очки для подводного плавания.

YouTube ВИДЕО: самые "безумные" учения спецназа. США
Другие материалы по этой теме

ВИДЕО баттла Oxxxymiron vs Dizaster с субтитрами опубликовали в Сети

Саакашвили на митинге в Киеве потребовал отставки Порошенко (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга