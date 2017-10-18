На YouTube собрали видео самых "безумных" учений спецназа разных стран

Подборку видео на Ютуб выложил арабский телеканал Al Arabiya, который собрал примеры опасных тренировок со всего мира.

В Интернете появился список самых "безумных" военных учений. Среди таких супертренировок оказалась и подготовка российского спецназа. Подборку составил арабский телеканал Al Arabiya, который собрал примеры опасных тренировок со всего мира.

Первым в рейтинге оказалась игра народно-освободительной армии Китая в «Горячую картошку» с настоящей бомбой. Суть "игры" заключается в том, что несколько китайских солдат передают зажжённую бомбу, как «горячую картошку», от одного солдата к другому ужшкммт до конца ряда. Последний бросает ее в яму, и солдаты отскакивают, чтобы успеть закрыть свои головы перед взрывом.

YouTube ВИДЕО: самые "безумные" учения спецназа. КНР

Следом идет методика обучения спецназовцев России, которые стреляют друг в друга боевыми патронами. При этом пули попадают в бронежилеты, а "расстрелянные" бойцы должны быстро отреагировать и открыть точный ответный огонь.

YouTube ВИДЕО: самые "безумные" учения спецназа. Россия

Кроме того, в процессе подготовки спецназовцев ведется стрельба по мишеням, возле которых ходят сослуживцы-добровольцы, изображающие случайных прохожих.

Топ-3 замкнули прыжки через огненные кольца солдат в полной амуниции и с оружием через горящие кольца. Такие тренировки проходят бойцы из Китая. Считается, что выполнение подобной задачи вызывает такой же прилив адреналина, как и реальный бой.

В ВМС США проводят тренировку «против утопления». На опубликованных кадрах солдаты-стажеры подвергаются пытке водой, также ее называют тренировкой «адаптация к холодной воде». В рамках тренировки «против утопления» грязь покрывает все тело, а ноги и руки связаны. В этой ситуации солдат-стажер должен подняться и опуститься 20 раз, плавать в течение пяти минут, затем доплыть до глубоководной зоны бассейна, повернуться, не касаясь дна, доплыть до другой части бассейна. Все это сопровождается акробатическими движениями вперед и назад под водой. Кроме того, солдату-стажеру необходимо достать со дна бассейна очки для подводного плавания.

YouTube ВИДЕО: самые "безумные" учения спецназа. США