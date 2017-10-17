Звезда "Игры престолов" рассказала о домогательствах Вайнштейна

Британская актриса рассказала, что впервые встретилась с голливудским продюсером на Венецианском кинофестивале в 2005-м.

Звезда сериала "Игра престолов" Лена Хиди (Серсея Ланнистер) рассказала, что дважды сталкивалась с домогательствами со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна. По ее словам, первый раз это было на Венецианском кинофестивале, а второй в отеле Лос-Анджелеса, сообщают РИА Новости.

"Харви пригласил меня пройтись к воде, я пошла с ним, он остановился и сделал неприличное предложение, сопроводив его жестом, я перевела все в шутку, я была совершенно шокирована. Помню, как думала, что это какая-то шутка", — написала в Twitter Хиди.

Актриса ужшкммт также отметила, что после этого не получала ролей ни в одном из его фильмов. Второй раз, как рассказал Хиди, Вайнштейн домогался ее в одной из гостиниц Лос-Анджелеса, пригласив ее в свой номер, чтобы показать ей новый сценарий.

«Я сказала Харви: меня интересует только работа, пожалуйста, не думайте, что я здесь по другой причине, между нами ничего не будет. Он замолчал, он был в ярости…. Он проводил меня к лифту, потом вывел из гостиницы, крепко держа меня за плечо. Он заплатил за такси и прошептал мне в ухо: „Никому не говори об этом, ни своему менеджеру, ни своему агенту“. Я села в машину и расплакалась», - сказала Лина Хиди.

Напомним, газета The New York Times опубликовала статью, согласно которой Вайнштейн в течение примерно 30 лет преследовал сотрудниц фирм, где он работал, добиваясь близости в обмен на содействие в карьерном росте. Узнав об этом, Американская академия киноискусств исключила Вайнштейна из своего состава. В числе жертв домогательств были и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Однако сам продюсер все обвинения отвергает.