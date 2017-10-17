"Реал" - "Тоттенхэм" 17 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть матч ЛЧ (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Реал" Мадрид - "Тоттенхэм" 17 октября 2017, прогноз на игру - читайте в материале TopNews.

17 октября 2017 года мадридский "Реал" примет английский "Тоттенхэм Хотспур" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча в 21:45 мск. Поединок пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Реал" - "Тоттенхэм" 17 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн

В прямом эфире трансляцию матча "Реал Мадрид" - "Тоттенхэм Хотспур" 17 октября 2017 не покажут по федеральным каналам страны, но следить за ходом противостояния в режиме онлайн можно будет в Сети. Начало в 21:45 мск.

"Реал" - "Тоттенхэм" 17 октября 2017. Прямая трансляция. Смотреть онлайн ВИДЕО

"Реал" Мадрид - "Тоттенхэм" 17 октября 2017: перед матчем

"Тоттенхэм" лидирует в квартете H по итогам предыдущих ужшкммт туров. В активе у команды шесть очков, и ровно столько же у идущего вторым "Реала". Ранее мадридцы разгромили кипрский "АПОЭЛ" (3:0) и победили дортмундскую "Боруссию" (3:1).

Примечательно, что англичане провели два предыдущих матча группового этапа с аналогичным результатом - счет в матче с "АПОЭЛ" составил 3:0, с "Боруссией" - 3:1.

Ранее клубы встречались на поле в полуфинале Ауди Кап. Тот матч закончился победой "сливочных" с результатом 2:0.

"Реал" - "Тоттенхэм" 2:0 ВИДЕО голов

Своими ожиданиями от предстоящей игры поделился главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино.

"Играть на "Бернабеу" против "Реала" в Лиге чемпионов - всегда событие. Английские футболисты с детства мечтают приехать сюда и сыграть, для них это крещение. Это чувствуется, когда играешь здесь. Ты чувствуешь реальность футбола. В прошлом году жеребьевка для нас была полегче, чем в этом, но мы заняли третье место. В этом мы посмотрели на состав группы и решили, что будем просто играть в футбол и получать удовольствие. Именно это мы и делаем. Все видят, что Кейн сегодня - один из лучших футболистов в мире. Сложно расставлять игроков по ранжиру, но прямо сейчас он один из лучших нападающих в мире", - сказал специалист.

Защитник "Тоттенхэм Хотспур" Тоби Алдервейрелд полагает, что его команда может обыграть "Реал".

"В этом году английские команды показывают хорошие результаты в Лиге чемпионов. У нас хорошая команда, мы можем обыграть "Реал", и это не самонадеянное заявление, просто мы уверены в себе. В английской Премьер-лиге мы играем с лучшими командами мира. У "Реала" мощная атака, но у нас тоже есть чем ответить. Мы уважаем "Реал", однако это не означает, что мы сдадимся ещё до начала матча. Если победим, то не станем считать себя лучшей командой в мире. Наша цель проста — выйти в плей-офф Лиги чемпионов", - отметил игрок.

По мнению главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, грядущий матч понравится всем любителям футбола.

"Впереди много матчей. У нас в строй вернулись несколько игроков, один-два ещё не в деле, но и они скоро будут с нами, и тогда мы вернёмся к нормальным условиям. В этом сезоне у нас будут сложные моменты, но мы побеждаем, прогрессируем, и это хороший знак для нас. Я очень рад, что Криштиану забивает в чемпионате Испании. Это настоящий профи, он всегда стремится играть ещё лучше. Я отношусь к нему с большим уважением. Это настоящий пример для подражания. Он уже много забил в Лиге чемпионов, и мы хотим, чтобы он чувствовал себя комфортно и забивал дальше. Мы ко всем соперникам относимся с большим уважением. Сейчас нам предстоит пройти два сложных теста — два матча с «Тоттенхэмом». Это будут своеобразные финалы, так как у команд равное количество очков. Думаю, завтрашний матч понравится всем, кто любит футбол. Надеюсь, мы выиграем", - подчеркнул тренер.

"Реал" - "Тоттенхэм" 17 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев однозначными фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Реала" в среднем с коэффициентом 1,4, на ничью - 5,3, на успех "Тоттенхэма" - 7,3.