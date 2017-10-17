"Спартак" - "Севилья" 17 октября 2017: прогноз, онлайн трансляция, где смотреть матч ЛЧ (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Спартак" - "Севилья" 17 октября 2017, прогноз на игру, где купить билеты - читайте в материале TopNews.

17 октября 2017 года на стадионе "Открытие Арена" состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и испанской "Севильей". Начало в 21:45 мск.

"Спартак" - "Севилья" 17 октября 2017: прямая трансляция, где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

В прямом эфире трансляцию матча "Спартак" - "Севилья" 17 октября 2017 года покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:00 мск.

"Спартак" - "Севилья" 17 октября 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Спартак" - "Севилья" 17 октября 2017: перед матчем

"Спартак" сейчас занимает третье место в группе Е с двумя ужшкммт баллами по итогам двух предыдущих туров - московский клуб сыграл вничью с "Марибором" и "Ливерпулем" (оба матча - 1:1).

"Спартак" - "Ливерпуль" 1:1 ВИДЕО голов

"Севилья" лидирует в квартете после ничьей с "Ливерпулем" (2:2) и победы над "Марибором" (3:0).

"Ливерпуль" - "Севилья" 2:2 ВИДЕО голов

Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков ждет победы от московского клуба.

"Жду только победы, причём очень приличной. Я ждал победы и над «Ливерпулем», но получилась только ничья. Я всегда жду только победы, не вижу смысла болеть, если ждать поражение. Надо болеть всегда за победу и на победу. В этот раз у нас больше шансов, так как вернулись и Денис Глушаков, который снова заявил о себе, и Квинси Промес. Жалко, было не видно Квинси в игре с «Ахматом», но, наверное, это специально просчитывалось, чтобы его готовить к Лиге чемпионов, чтобы он играл экономно, а завтра сыграл на сотку. Я думаю, будет замечательный матч. Будет яркое событие. Не думаю, что «Спартак» будет отсиживаться после забитого мяча, а будет открытый, яркий футбол", - сказал он в преддверии матча.

По мнению бывшего главного тренера "Спартака" Валерия Карпина, "Севилье" придется непросто в матче с "красно-белыми", несмотря на статус фаворита.

"У меня был хороший этап в "Спартаке", потому что нам удалось сыграть в Лиге чемпионов три раза за шесть лет, когда я был генеральным директором. У Эмери не всё получилось в России, но в "Севилье" он доказал, что является хорошим тренером. Я не был удивлён, что он три раза выиграл Лигу Европы. У "Спартака" были проблемы с травмами, и они не очень хорошо стартовали в чемпионате, но это чемпион России, не проигравший «Ливерпулю». Понятно, что "Севилья" - фаворит, но ей в этой игре будет непросто", - отметил специалист.

Своими ожиданиями от матча поделился полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков.

"С мыслями у меня вроде всё нормально, а физическое состояние я за время паузы подтянул. К счастью, залечил все свои болячки и травмы. Теперь готов, как и прежде, доказывать на поле свои возможности. И прежде всего – себе. Никого не стоит выделять – это хорошая, молодая, бегущая команда, которая играет в топ-чемпионате. Что касается ощущений, то я в предвкушении. Тяжело было смотреть матч с «Ливерпулем» с трибуны, надеюсь, что завтра сыграю с "Севильей"", - отметил игрок.

"Спартак" - "Севилья" 17 октября 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Севилью" однозначным фаворитом предстоящей игры и принимают ставки на победу гостей в среднем с коэффициентом 1,85, на ничью - 4,55, на успех "Спартака" - 3,8.

"Спартак" - "Севилья" 17 октября 2017: купить билеты

Билеты на матч "Спартак" - "Севилья" 17 октября 2017 пока еще остаются в наличии. Их можно купить в кассах "Открытие Арены" или с помощью ряда сервисов онлайн. Стоимость самых дешевых из оставшихся проходок начинается от 3 тысяч рублей.