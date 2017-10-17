В Совфеде посмеялись над тактикой "волчьей стаи" ВМС Украины

Тем временем военный эксперт назвал украинскую военно-морскую «волчью стаю» «стадом баранов».

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что тактика "волчьей стаи", которую ВМС Украины намерены использовать, вызывает усмешку, сообщает Лайф.

"Украинская военная мысль опять превзошла себя", — заявила Ковитиди, отметив, что неясно, каким образом украинские военные намерены использовать тактику "волчьей стаи" при помощи ракетных артиллерийских катеров.

При этом сенатор предположила, что данная инициатива могла исходить от США.

"Поэтому подобного рода смешная идея, которую дали заокеанские ужшкммт хозяева, нашла такую горячую поддержку на Украине и рассмешила не только Россию," — добавила она.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин уверен, что подобные атаки со стороны Украины будут напоминать нападение баранов на стаю волков, сообщает НТВ.

"Думаю, что это проявление воздействия неких определенных сильных веществ, которые употребляет, с одной стороны, украинское военно-морское командование, с другой стороны, украинские журналисты, которые все это тиражируют. „Волчья стая“ в виде неких нескольких отдельных катеров, которые на радарах современных российских кораблей видны еще даже стоящими у причальной стенки в порту, — это примерно то же самое, как развернутая цепь баранов в атаке на стаю волков", - заявил Владислав Шурыгин.

Депутат нижней палаты российского парламента Дмитрий Белик также дал оценку намерениям командования ВМС Украины. По его словам, выбранная Киевом тактика для осуществления диверсий против российских нефтяных вышек и нападения на российские суда и военные корабли по существу является морским разбоем.

"Вся эта так называемая шакалья стая способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10–15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер", – заявил российский парламентарий.

Напомним, военнослужащие ВМС Украины заявляли, что способны захватить российские газовые вышки, а руководитель отдела управления по боевой подготовке Юрий Федаш призвал сделать «некомфортным» пребывание российских кораблей в Черном море и постоянно размещать там украинские корабли.