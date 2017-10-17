На СТС пройдет баттл Киркоров VS Гнойный

Филипп Киркоров заявил, что Гнойный показался ему "парнем умным и образованным".

Певец Филипп Киркоров появится в жюри вокального конкурса «Успех» наряду с рэпером Гнойным, известным как Слава КПСС. Первый выпуск программы выйдет в эфир уже 5 ноября в 21:00. Представитель телеканала отметил, что зрителей ждет «борьба двух взглядов на музыку, которая стала очевидна после заявления Гнойного про ушедших в прошлое королей эстрады».

Как сообщает BFM, в жюри конкурса кроме Киркорова и Гнойного будет и третий человек, но его имя пока ужшкммт держится в секрете. В ходе шоу будут отобраны четыре претендента, которые получат шанс покорить отечественный шоу-бизнес. Каждую неделю за место в проекте с ними будут бороться новые герои, готовые вызывать на «баттл» любого из четверки претендентов.

Ведущей проекта будет певица Вера Брежнева.

"Слава мне показался парнем умным и образованным. Он добился внимания - в том числе моего", - рассказал "Комсомолке" Киркоров.

Он, оказывается, даже смотрел тот самый баттл с Оксимироном, после которого о Гнойном заговорила вся страна. "Просто так слава к Славе не пришла бы. Я и сам с большим интересом наблюдал за баттлом: это было очень умно и нестандартно, да и он мне показался парнем умным и образованным. А вот сколько продлится его популярность и как долго еще он будет интересен людям, покажет время", - заявил певец.